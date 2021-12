Nei 115 jier de tombe iepene: Frank Cooper-mausoleum yn Akkrum kompleet

It docht bliken dat it mantsje in fakkel yn 'e hân mist. Efterôf sjoen is dat neffens De Boer ek wol logysk. "It rjochter figuerke hat ek in fakkel yn de hân, dy stiet nei ûnderen. Dy oare heart dan omheech te stean." Dy fakkel omheech stiet foar 'herrijzenis'. De fakkel nei ûnderen jout de ein fan it libben oan.

Nei 115 jier de tombe wer iepen

Der sitte mear bysûndere ferhalen oan it mausoleum, fertelt Anne Dijkstra. Hy wit in soad fan de skiednis fan it mausoleum. "De tomben moasten ek restaurearre wurde en de lidden moasten der ôf. Doe koene wy foar it earst yn 115 jier sjen wat nou echt yn dy tombe siet."

De kiste wie te lang

It ferhaal gie dat de kisten ynkoarte wêze soene, om't sy oars net yn de tombe pasten. Mei de restauraasje is mear dúdlik wurden oer dat ferhaal. "De kiste fan Frank wie yndie te lang, mar hy is net ynkoarte. Sy hawwe it yn dy tiid oplost troch in stikje út de efterste muorre te hakken sadat de kiste past."

Dijkstra: "It is foar us eksta bysûnder om't it mausoleum op it terrein fan Coopersburg stiet. En Coopersburg is Akkrum, dêr binne wy as Akkrumers tige wiis mei en wy binne bliid dat wy dit sa yn eare hâlde kinne."