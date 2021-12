Offâloven REC yn Harns leit wike stil nei steuring

In diel fan it ôffal dat no net ferbaarnd wurde kin, wurdt opslein op terreinen fan ôffalferwurker Omrin, de rest wurdt nei oare ferbaarningsovens brocht.

Troch de steuring hat de REC twa oeren lang net filtere reek útstjitten. Neffens in wurdfierder fan Omrin stie de wyn rjochting see en hat der gjin gefaar foar de folkssûnens west. De útstjit past neffens Omrin binnen de fergunning, dêr't romte yn is foar ekstra útstjit yn ferbân mei ditsoarte fan kalamiteiten.

De steuring is meld by de Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving, de FUMO. Dy sil de saak ûndersykje.