De toan fan Henk van der Veer: "Kristleke feestdagen"

Gister was ut nyt allienech mar Sinteklazefeest dat fierd wurdde, mar ut was ok al wear de tweede Advenstsundach. Omdat su langsamerhaan al dy Kristeleke feestdagen nyt mear bij iedereen bekend binne, mar even heel kòrt ( ik bliëf un skoalmeester!) de útlêch fan Advent. Ut is de tiid fan foarbereiding op ut kersfeest; de tiid wêrin't de komst en wederkomst fan Jezus Kristus ferwacht wurdt. Omdat ut Latynse woard 'komst' òf 'ut kommen' òftewel 'Adventus' is, wurde de 4 weken foar de Kerst dan ok 'Advent' noemd. De Adventsperioade fan dit jaar loopt fan sundach 28 november tòt en met frijdach 24 desember en duurt 27 dagen.

Genoech skoalmeesterd, alhoehowel't ut soms ok wel hilarys is hoe't minsen dy't niks en dan ok werklek niks mear fan ut Kristendom, tòch wel bepalend foar oans kultuur, ouwete. Ik stond laast in un júwelierssaak, dêr't un púbermeiske fan un jaar òf 14 un silveren kettinkje útsoeke mocht fan har moeke. "Ik wil wel zo'n kettinkje met un kruisje, maar dan zonder dat poppetje erop " Seker kyn, dou krijst un moai kettinkje! Hearehitskes, dan lulle je mar nyt mear over al dy ferskillende suilen dy't Nederlaan oait kende.

Ut kan dêrom ok sumar weze dat un bepaalde leeftydskategoary dy't ut fòlgende poëtise proazastukje hoart, denkt fan 'waar heeft die kerel het over'. Stel dan mar fragen, want fan fragen wurde je wiis.

Onder Roomsen & Griffemearden

at ut desember wurdde dan mocht ik graach

even bij Jacky Bootsma in hús speule

syn moeke haalde dan un groate doas

fan sòlder met allemaal prachtege

heilegebeeldsjes in fraaie kleuren

Maria en Jozef & ut Kynstje Jezus

dy kwamen in un stal te lêgen en te staan

ut stro in de kribbe fan hout was écht

kwam ut miskyn bij Boer Koers fan

De Korte Vreugde fut

ik wist ut nyt

ik wist wel dat su'n Roomse pòppekast

-de woarden fan myn moeke-

der bij oans thús in der evecheid nyt inkwam

selfs un kerstboomke fan Bloemen Kroon

-nòch gyn sent de naald mefrou-

fastspikerd op un rúwhouten krús

dêr deden se nyt an bij de griffemearden

hoochút wat groëne dennetakjes achter

ut skilderij met de Goede Herder en syn skaapkes

dêr bleef ut dan wel su'n bitsje bij

ferder fon oans moeke dat der niks mis

was met Jacky syn ouwe lui

ut waren welles waar Roomsen

mar wél bêste Roomsen

omdat se bij oans fader

in de winkel boadskapten!"