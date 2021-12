Ljouwert sintrum fan curlingwrâld; opskuor oer spannende sponsor

"Dat is goed te sjen as de kamera's boppe it iis filmje", seit Klaas Siderius, direkteur fan de Elfstedenhal. Dat fine guon lannen, lykas Japan en de Feriene Steaten, miskien wat spannend. Se hienen it yn it foar witte kinnen, mar freedtejûn wie der ynienen rebûlje. We ha der wol wille om, no wit de rest fan Nederlân ek dat Ljouwert in iishal hat. Mar foar de federaasje is it minder, want as lannen it net útstjoere, rinne se ynkomsten mis. Dat giet wol om miljoenen."

Pebbles

Underwilens wurde de fjouwer banen ree makke foar de wedstriid. Dat komt hiel krekt; it iis moat wetterpas wêze en hiel glêd. "Mar der komme ek in soarte fan pukkels op, pebbles, foar de wjerstân tusken stien en iis. Dy milimeters skraabje se der ek wer ôf en wurde wer as toplaach wer opnij oanbrocht."

Stiennen fan de Spelen

De reade en giele stiennen gean mei alle wedstriden mei, dus de spilers ha altyd itselde materiaal. "Moai no, dat de stiennen dy't aanst by de Spelen yn Sina brûkt wurde, hjir no ek binne."

It toernoai is snein begûn en de dielnimmers binne entûsjast oer it iis en de omstannichheden. It toernoai duorret oant en mei 18 desimber. Op 11 desimber komme de Nederlânske manlju oan bar. De dielnimmende manlju, froulju en mingde teams kinne har kwalifisearje foar de Olympyske Spelen yn Beijing.