Fertochten twa wiken nei Cambuurrellen mei ekstreem geweld al foar de rjochter

Der binne yn totaal sân fertochten oanholden, de oare fjouwer komme letter foar de ljochter. It giet moandei om trije jonge, manlike fertochten fan Ljouwert, Stiens en Harns dy't foar it 'snelrjocht' komme.

'Kleuteroorlog'

Boargemaster Buma neamde it geweld en de fernielingen 'schandalig.' Ek fûn er it ûntrêstigjend dat it om safolle jongelju gie. Algemien direkteur Ard de Graaf fan Cambuur neamde it in 'kleuteroorlog.' Hy fynt dat de opskuormakkers it fuotbal misbrûkt hawwe.

De plysje ferklearre letter bot oandien te wêzen fanwege de 'ekstreme gewelddiedigens.' Neffens teamsjef Klaas Dunnink hat de Ljouwerter plysje him swier bedrige field. Nei ôfrin hawwe plysjes neisoarch krigen.

Needbefel ôfkundige

Bûten it stadion stie in grutte groep minsken, it gie benammen om jongelju. Der waard fjoerwurk oanstutsen en jongelju stutsen konteners yn 'e brân.

It duorre net lang foar't der ek fjoerwurk op de plysje rjochte waard. Boargemaster Sybrand Buma kundige in needbefel ôf, de ME waard ynset, boppe Ljouwert hold in helikopter de boel yn de gaten. Jongerein smiet fjoerwurk, stiennen en glês nei de plysje, ME en harren weinen.

Wapens lutsen

It gie der sa bot om wei dat de plysje fjoerwapens lutsen hat, dy't ek op de relskoppers rjochte binne. Der is net sketten. Der binne sân minsken oanholden.