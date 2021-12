Lanlik 21.053 nije coronabesmettingen | Foarearst gjin 2G-systeem

It tal coronapasjinten yn de Nederlânske sikehûzen is wer in bytsje tanommen. Dat meldt it Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Der lizze no 2754 minsken yn in Nederlânsk sikehûs troch corona.

It tal skommelt al mear as in wike om de 2700 hinne. It LCPS melde snein dat stream fan coronapasjinten dat opnommen wurdt te ôfrûne wike stabilisearre is.