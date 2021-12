Earst gjin 2G-systeem | 88 coronapasjinten yn de Fryske sikehûzen

It demisjonêre kabinet giet earst net troch mei it 2G-systeem. By dat systeem soenen allinnich noch minsken dy't faksinearre binne of it firus hân ha tagong krije ta hoareka en eveneminten. In negative test soe dan net genôch wêze foar in QR-koade.

Minister De Jonge skriuwt oan de Twadde Keamer dat er it útstel trochskowe wol nei oar jier. "Het kabinet constateert dat met de hoogte van de infectiedruk en de aanhoudende druk op de zorg de verwachting is dat er niet op korte termijn ruimte ontstaat om (delen van) sectoren waar sprake is van een omgeving met een hoog risico, met het gebruik van coronatoegangsbewijs op basis van 2G te kunnen openen."