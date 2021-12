88 coronapasjinten yn de Fryske sikehûzen | Basisskoallen krije selstesten

Mei it yngean fan de nije coronamaatregels is de amateursport foar in diel stillein, mei om't der nei fiven traine net mear traind wurde mei. Foar sportklups dy't op heger nivo spylje jildt lykwols in frijstelling. LDODK is sa'n sportklup en is dêrmei de iennige kuorbalklup yn Fryslân wêrfan't it earste en twadde noch wedstriden spylje, en nei fiven traine meie.