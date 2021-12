Femke Kok earste Nederlânske frou yn de 36'ers: "It fielde net as in toprit"

Op freed bruts Femke Kok yn Salt Lake City it Nederlânsk rekôr op de 500 meter. Dat stie al hast njoggen jier op namme fan Thijsje Oenema (37,06). Kok wie fiif hûndertsten flugger en notearre 37,01. Ta har eigen fernuvering. "Ik ferwachte der net safolle fan, om't it de ôfrûne wrâldbekers bêst wol min gie. Mar doe't ik dêr kaam, gie it in stik better."

Tsjinslaggen

It wie oant no ta net it seizoen fan Kok. Krekt foar it NK ôfstannen krige se lêst fan har ljisk en by de earste wrâldbeker yn Poalen rûn se tsjin in soarte fan itensfergiftiging oan. "Ik siet net sa goed yn myn fel. Der wiene dingen dêr't ik oer oan it prakkesearjen wie. Dat hie mear impact as ik tocht. Dêrtroch koe ik my net fokusje op it riden en wie ik mei myn holle earne oars", seit se.