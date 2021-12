Aris wie dwaande mei in goeie rige. De foarige wedstriid, fan twa wiken lyn, wie de tredde op rige dy't wûn waard troch de Ljouwerters. Dy goeie rige is no trochbrutsen.

De kommende trije wedstriden spilet Aris thús. De earste is woansdei tsjin Zwolle. Snein komt Amsterdam foar de beker, en freed komme de Rotterdammers nei Ljouwert.