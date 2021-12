Maratonrider Harm Visser twadde yn Trachitol Trophy

Yn de lêste wedstriid pakten achttjin mannen in foarsprong fan in ronde. Lieder Hoolwerf hie ploechmaat Crispijn Ariëns by him. Achterfolger Visser hie twa ploechmaats.

Nei de lêste bocht kaam Visser as earste op it rjochte stik, en hy like op wei nei de winst yn de einsprint, mar mei in pear izers ferskil kaam Hoolwerd dochs as earste oer de meet.

By de froulju wie Elisa Dul de rapste. Se pakte de titel oer fan Marijke Groenewoud, dy't no meidocht oan de wrâldbekerwedstriden op de lange baan yn Salt Lake City.