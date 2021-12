Wilma van der Heide (65) rûn hiv-firus op troch bloedtransfúzje

Van der Heide krige it hiel benaud en krige in 'bronchoscopie'. Troch in alerte longdokter kaam it baltsje lang om let oan it rôljen. "Hij vond een bacterie en zei: deze bacterie hoort eigenlijk bij mensen met aids."

Bloedtransfúzje

Nei de bloedtest die yndie bliken dat Van der Heide hiv hie, en dat wylst se al tsientallen jierren in monogame relaasje hie. Doe't it medysk personiel frege oft se ea in bloedtransfúzje hân hie, begûn der wat te daagjen. "Na de bevalling van onze jongste zoon in 1982 had ik inderdaad bloed gekregen. Toen viel het kwartje wel en paste ik helemaal in het plaatje. Gelukkig konden ze toen een behandeling starten."