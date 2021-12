'Incredible': Skotske bal mist doel en spielt 600 km fierder op Flylân oan

It docht bliken dat de bal yn twa wiken mear as 600 kilometer fan Dundee yn Skotlân nei it strân fan Flylân ôfreizge hat. "It's still in very good shape", liet Verhees oan de klup witte.

"Check this out"

Dundee Athletic stjoerde werom: "That's incredible. It got kicked into the water 2 weeks ago from Dundee in Scotland. Enjoy it!" De fuotballers hawwe it bysûndere feit sels ek op sosjale media dield. "Check this out . Ball ended up in the tay down at Riverside 2 weekends ago and washes up in Netherlands today."