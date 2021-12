Sinteklazedei: dizze Fryske doarpen hawwe in bân mei de hillige Nikolaas

De yn 2017 ferstoarne histoarikus Otto Roemeling hat syn libbenswurk makke fan it útsykjen fan gegevens oer hilligen en geastliken yn it noardlike part fan Nederlân. It ûndersyk dat er efterliet, is as 'Corpus Roemeling' digitaal ynsichtlik makke troch de Fryske Akademy.

Roemeling hat ûnder oare in oersjoch makke fan alle patroanhilligen dy't de Fryske midsiuwske parochys oant 1600 hiene. By de stichting fan in tsjerke krige sa'n parochy in patroanhillige mei. Dat wie in beskermhillige, dêr't de tsjerke oan wijd wie. Yn de katolike tsjerke waard sa'n hillige fereare.

Nikolaas fan Myra

Nikolaas wie ek sa'n hillige. Hy soe yn it begjin fan de fjirde iuw biskop yn Myra west hawwe, dat yn it hjoeddeiske Turkije leit. In soad minsken hiene wurdearring foar him. Yn it jier 550 waard Nikolaas hillich ferklearre. Der binne in soad leginden oer him, dêr't faak syn meilijen mei kwetsbere minsken sintraal stiet.

Sa soe Nikolaas goudstikken yn in hûs smiten hawwe fan in earme man dy't de breidsskat fan syn dochters net betelje koe. Sa foarkaam Nikolaas dat de famkes yn de protitúsje bedarren. Ek soe Nikolaas skipbrekkelingen rêden hawwe en brocht hy in ûntfierd jonkje werom nei syn mem.

De ferhalen makken dat der om de stjerdei fan Nikolaas hinne, 6 desimber, allerhanne folkstradysjes ûntstiene. Sa ek ús Sinteklazefeest.