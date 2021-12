FIDEO: Tsjerketsjinst út de menistetsjerke yn Ljouwert wei

De foargonger wie Roelof Akse. In koarte meditaasje waard fersoarge troch Jan van Belle en prof. dr. Arjo Klamer hold in preek wêryn't hy de minsken meinimme woe yn de betsjutting fan it bibelske boadskip foar it deistige libben.

Muzikale begelieding wie der fan Oeds Wijnsma op piano en sang kaam fan Marijke Beute, Jan Altenburg, Willem Wouda en Sjouke Bosma.

Klik hjir foar de litury fan de tsjerketsjinst.