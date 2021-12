Dokter 'foarsichtich posityf' oer omikron-fariant | Beatrix fielt har goed

It is mooglik om foardat je oan bar binne in boosterprik te heljen, dat meldt it ANP. It parseburo seit dat it sjoen hat dat immen dy't yn 1967 berne is snein in prik helle hat. Op de ôfsprakewebside hie de persoan ynfold dat er yn 1937 berne wie.

GGD GHOR seit dat minsken dy't besykje in boosterprik te krijen, sûnder dat se oan bar binne, ôfbelle wurde. Dat is hjir dus net bard. De GGD ropt minsken wol op om harren geduld te bewarjen: "Als je voordringt, en fraudeert bij het invullen van de gegevens, dan neem je een plek van iemand in die deze vaccinatie misschien nog harder nodig heeft dan jij. Er is voor iedereen een vaccin beschikbaar, maar wacht op je beurt en je uitnodiging."