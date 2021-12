Dokter 'foarsichtich posityf' oer omikron-fariant | 2692 pasjinten yn it sikehûs

Otto van der Galiën, fraksjefoarsitter fan LIJST058 en lid fan it deistich bestjoer fan Wetterskip Fryslân, hat nei eigen sizzen 'deasiik' west fan it coronafirus. "Op in bepaald momint gie de koarts fan 36,5 nei 39,5 en wer werom. Ik wie sa min: op in bepaald momint tocht ik: dit is it wol. It makke my ek hielendal neat mear út", seit Van der Galiën yn it radioprogramma Buro de Vries.

'Papa is er nog wel?'

"Myn dochter wie ek posityf teste", giet er fierder. "Dy kaam sa no en dan ûnder en frege: 'Papa is er nog wel?' Ik ha trije, fjouwer dagen hielendal fan de wrâld west." Van der Galiën wol net sizze dat er gelok hân hat, mar "Ik ha wol ûnderfûn dat der doe op my past is."