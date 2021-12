Coronanijs 5 desimber: Man wie 'deasiik' mar wol noch hieltyd gjin prik

"Op in bepaald momint gie de koarts fan 36,5 nei 39,5 en wer werom. Ik wie sa min: op in bepaald momint tocht ik: dit is it wol. It makke my ek hielendal neat mear út."

'Papa is er nog wel?'

"Myn dochter wie ek posityf test", giet er fierder. "Dy kaam sa no en dan ûnder en frege: 'Papa is er nog wel?' Ik ha trije, fjouwer dagen hielendal fan de wrâld west." Van der Galiën wol net sizze dat er gelok hân hat, mar "Ik ha wol ûnderfûn dat der doe op my past is."

Nettsjinsteande it siikwêzen fan Van der Galiën soe hy mei de kunde fan no dochs gjin faksin nimme. "Wat my oanbelanget binne der fierstente folle bywurkings. Yn de EU binne der no 250.000 deaden as bywurkings fan in ynintsjen", seit Van der Galiën. It Europees Medicijnagentschap (EMA) hat it yn in rapport fan ôfrûne july lykwols oer 3.848 deaden, en by net ien dêrfan stiet fêst dat de dea feroarsake is troch it faksin.