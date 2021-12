Twa kear goud foar Fryske swimsters: Bruinsma wint, Wijkhuijs ek rekôr

Op de twadde dei fan it NK koartebaanswimmen gie twa kear in earste plak nei in Fries. Josien Wijkhuijs fan Frjentsjer wûn goud op de 100 meter rêchslach. Liesette Bruinsma fan Wommels swom op de 100 meter frije slach nei goud. Sy swom ek nochris in Nederlânsk pararekôr yn har S11-klasse.