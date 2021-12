Joey Veerman besoarget Hearrenfean trije punten yn Almelo

Al nei twa minuten krige Hearrenfean in grutte kâns op de foarsprong. Rami Kaib koe allinnich op keeper Janis Blaswich ôf. Kaib woe de bal lykwols breed jaan en dat mislearre folslein.

Under druk

Dêrnei hie Hearrenfean it dreech. Heracles sette goed druk op de Friezen, mar ta grutte kânsen late it net. Oan de oare kant wie der wol in grutte kâns, mar de trochbrutsen Henk Veerman skeat krekt njonken.