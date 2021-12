Bosschaart hat it oer in off-day: "We waren het volledig kwijt"

Om't Henk de Jong siik wie, hie Pascal Bosschaart de ferantwurdlikheid oer de Ljouwerters. Hy seach dat syn ploech net goed spile: "Wij waren op alle fronten niet goed genoeg vandaag, een totale off-day."

"Vitesse overklaste ons"

"De eerste tien, vijftien minuten speelden we wel aardig", giet er fierder, "Maar na de 1-0 waren we het volledig kwijt. Toen overklaste Vitesse ons."

Dochs is der neffens Bosschaart gjin reden ta panyk: "We staan er nog supergoed voor. Handhaving is binnen bereik. We moeten deze wedstrijd snel vergeten en op naar volgende week."

"Niet best"

"Dit was niet best van onze kant", seit Calvin Mac-Intosh. "We wisten dat het een moeilijke wedstrijd zou worden, uiteindelijk is het niet onze dag geweest."

Neffens Mac-Intosh is Cambuur net fan in 'roze wolk' ôf fallen. "We zaten helemaal niet op een roze wolk. We doen gewoon wat we moeten doen. Nu krijgen we een pak slaag."