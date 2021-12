LDODK pakt earste thúsoerwinning yn kuorbalkompetysje

De tredde wedstriid fan de kompetysje wie belangryk foar LDODK, Om nei de kânsleaze nederlaach fan ferline wike de oansluting mei de top trije te behâlden moast LDODK perfoast winne fan Dalto.

Yn de earste helde makken de Friezen it ferskil. Yn de pauze wie it 15-11 foar LDODK, al hie it eins 14-12 wêze moatten. Dalto miste in strafworp, en de Friezen skoarden in gelokkich doelpunt.

Yn de twadde helte skoarden de beide ploegen like faak: it ferskil bleaun fjouwer. Einstân 26-22.

Mei acht doelpunten wie de jongste spiler fan LDODK, Ran Faber, de topskoarer fan de jûn. Ynternasjonal Femke Faber skoarde fjouwer kear.