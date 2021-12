Walsma wint tredde wedstriid Trachitol Trophy, Visser twadde

By de froulju sette in kopgroep fan trije it peloton op in rûntsje efterstân. By dy kopgroep siet ek Aggie Walsma fan Boalsert. Dy kopgroep moast bepale wa't de oerwinning pakt. Walsma en Femke Mossinkoff krigen in gatsje. Walsma like net mei te kinnen, mar se focht har werom en kaam as earste oer de einstreek.

Visser twadde

De manlju bleaunen eins de hiele wedstriid byinoar. In sprint moast dêrom útmeitsje wa't de wedstriid winne soe. Evert Hoolwerf wie dêryn de bêste. Harm Visser fan De Westereen wie de bêste Fries. Hy kaam as twadde oer de einstreek.