Femke Kok ferbetteret eigen rekôr op 500 meter yn bizarre race

Kok is de earste Nederlânske frou dy't in tiid delset ûnder de 37 sekonden. Se klokte 36.96. "Echt supercool," sei Kok nei ôfrin, "mar ik tink dat it noch wol hurder kin."

Falske start

Tsjinstanner Jutta Leerdam tocht dat der sprake wie fan in falske start, en ride net fierder. Der wie gjin falske start, mar Kok moast har 500 meter wol allinne ride.

Neffens analist Erben Wennemars stie Leerdam net stil. En de echo fan it keunstmjittige startskot yn de lege hal yn Salt Lake City klonk miskien wol as it sinjaal fan in falske start, seit er.

Nuver

Kok sels fûn it "in hiele aparte rit", sei se. "Ik ride tsjin Jutta, mar se starte blykber net. Hiel nuver. Normaal fiele je ien neist je riden. Ik gong troch, mar ik tocht wol: 'huh? Wat gebeurt der?'"

Ien dei earder ferbettere Kok it njoggen jier âlde nasjonaal rekôr fan Thijsje Oenema. Doe kaam Kok krekt net ûnder de 37 sekonden. No wol. Mar sa fielde it net, seit se.

"De rit fielde net goed, mar de tiid wie wol goed. Ik hie in pear missers, dat ik 'm echt kwyt wie. Doe't ik oer de streek kaam, hie ik it net yn de gaten."

Fjirde

Foar in plak yn de top trije wie de rekôrrace fan Kok te min: se einige as fjirde. De earste priis wie foar in Poalske: Andzelika Wojcik (36.77). De Russen Angelina Golikova (36.78) en Olga Fatkulina (36.93) waarden twadde en tredde.

"It is hiel bysûnder om troch de bariêre fan 37 sekonden te gean", sei Kok. "Dêr bin ik hiel bliid mei. Mar it leafst soe ik noch in rit ride, om te sjen oft it noch flugger kin."

Alwer in Fries

De earste Nederlânske man dy't ûnder de 37 sekonden kaam, wie ek in Fries: Jan Ykema fan Harns. Dat wie yn 1988, op de Olympyske Spelen yn Calgary.