Cambuur werom op ierde nei ôfstraffing tsjin Vitesse

Krekt foar it skoft die Cambuur noch wol wat werom. Nei in frije traap fan Robin Maulun kaam de bal terjochte by Marco Tol. Tichteby de goal koe Tol de bal der ienfâldich yn tikje: 1-3.

Klap nei klap

Fuort nei it skoft krige Cambuur wer in klap te ferwurkjen. Tronstad helle wer ris út en wer wie Stevens kânsleas: 1-4. It waard noch slimmer foar de Ljouwerters. Dat kaam foar in grut part troch in flater fan Stevens: de doelman liet de bal los wêrnei't Openda de bal sa yn it doel tikje koe: 1-5.