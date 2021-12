Lêste winkeldei foar pakjesjûn: "Hij wil sowieso een scheetkussen!"

Van Zanten is der bliid mei dat de winkelbesiten wer wat oanlûke en dat it tal leechsteande winkels yn Easterwâlde wer stadichoan werom rint. In healjier lyn stiene der noch 13 winkelgebouwen leech, takom jier binne dat der as it goed is noch mar 8. "Het gaat gelukkig weer de goede kant op."

By in spesjalisearre boartersguodwinkel binne se tefreden. "Het is gezellig druk", seit treintsjeferkearper Marcel Jonkman fan de winkel.