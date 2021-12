Publyk net wolkom, mar tsientallen minsken wolle meiswimme mei Maarten yn Dokkum

Van der Weijden swimt fan 10 oant en mei 13 desimber yn in spesjaal swimbad in ôfstân fan 200 kilometer. Publyk is net wolkom, yn ferbân mei de maatregels dy naam binne om fersprieding fan it coronafirus safolle mooglik te beheinen.

Earst wie it de bedoeling dat it swimbad yn it sintrum fan de stêd komme soe, op in plak dy't tagongklik wie foar it publyk, mar yn ferbân mei de coronaregels stiet it swimbad no yn de binnentún fan in hotel. Dat meldt de organisaasje.

De organisaasje seit dat Van der Weijden it publyk "dat him by syn tocht yn 2018 en 2019 sa stipe hat" hiel bot misse sil.