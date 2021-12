Oenema is rekôr kwyt: "Moai dat in provinsjegenoat him no hat"

No hat Femke Kok fan Nij Beets Oenema's tiid lang om let ferbrutsen. "In provinsjegenoat, dat is hartstikke aardich", seit Oenema. "Se hat in moaie takomst foar har. Hooplik set se dy line troch en kin se noch hiele moaie saken sjen litte."

Krekt gjin 36'er

Oenema fynt it net spitich dat se har rekôr no kwyt is, mar "ik fûn it hiel spitich dat it krekt gjin 36'er wie. As it dan dochs ferbrutsen wurde moat, dan soe it moai wêze as it in 36'er wie. Mar it wie mar fiifhûndertste, dus it wie krekt."