Johnny Jansen kin wol oer de krityk: "We moeten blijven praten"

"Prima dat hij dat vindt", seit Jansen. "Maar het doet me niets. Volgens mij hebben we genoeg wedstrijden het wel laten zien. Waarin we aan het strijden zijn."

'Gjin spirit'

Ta beslút noch in útspraak fan trije wiken lyn. Ald-Hearrenfeanspiler en Mister Hearrenfean Maarten de Jong wie doe gast yn de SportCast fan Omrop Fryslân en hie wol it ien en oar oan te merken oer de teamspirit, dy't der neffens him net is by Hearrenfean: "Er zit geen teamspirit in. Ze juichen als eilandjes. Dat is veelzeggend."