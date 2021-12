Omrop TIP: Wêrom net nei Wyldemerk?

Wêrom woene de pake en beppe fan Nikki Manuputty yn de jierren 50 net nei kamp Wyldemerk by Balk, mei de oare moslimhúshâldens? Nikki giet op syk nei har famyljeskiednis. De FryslânDOK Wêrom net nei Wyldemerk? is te sjen op 4 desimber by NPO2 en op 5 desimber by Omrop Fryslân.