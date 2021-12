Sybrand Buma is tsjin prikplicht: "Maar niet-vaccineren mag consequenties hebben"

Sels hie Buma dêr leaver in leeftiidsgrins by ynsteld. "Ik had het mooi gevonden als het mogelijk was geweest om het sporten tot 18 jaar wel toe te staan. Maar we zijn een democratie. Het is heel simpel, mijn taak is het uitvoeren van het beleid. Ik kan alleen maar hopen dat bij het versoepelen van maatregelen deze weer op de voorgrond staat."

Beheining amateursport: bittere pil

Oan de oare kant snapt Buma de logika efter de hurde line ek wol. "Alles om 17.00 uur dicht, dat moet duidelijk zijn. Ik denk dat het effect er wel is." Mar by eintsjebeslút hâldt it wol yn dat der minder bewogen wurdt, ek troch jongelju. En dat fynt Buma wol begrutlik.

De krityk dat de boosterprik te let komt, fynt Buma wat te maklik. Hy sjocht de GGD hurd wurkjen en jout ek oan dat it sintimint yn de simmer hiel oars wie.