LTO benaud foar ynkommen boer by oars besteegjen Europeeske subsydzje

It giet om subsydzje de bunder dy't boeren gewoanwei fuortendaalks krije as sy oan in tal betingsten foldogge. It regear stelt lykwols foar om dit jild te ferpleatsen nei in potsje dat foar duorsumens-inisjativen bedoeld is. Dat moat stap foar stap dien wurde, mar neffens LTO betsjut it in 'zware achteruitgang' op it ynkommen.

LTO Nederland hat it gefoel dat it jild 'ôfpakt' wurdt fan de boeren. De plannen fan demisjonêr minister Carola Schouten wurde takom wike bepraat yn de Twadde Keamer. Ein dit jier moat der in foarstel yn Brussel lizze.