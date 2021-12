88 coronapatiënten in Friese ziekenhuizen | In november meer mensen overleden dan normaal

Burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden, ook voorzitter van Veiligheidsregio Fryslân, ziet niets in vaccinatiedwang. Dat zei hij vrijdagavond in It Polytburo bij Omrop Fryslân. "Ik zou zelf niet voor een vaccinatieplicht zijn. Ik vind het nogal wat, om feitelijk een naald te steken in iemand die niet wil."

"Vaccineren is de weg uit deze crisis. Dat is echt heel belangrijk", zei hij. Toch hoopt de burgemeester niet dat de regering dwang moet inzetten om mensen zover te krijgen. "Het is goed dat die vraag gesteld wordt, maar ik zou zelf die kant niet op willen."