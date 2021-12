RVD: Prinses Beatrix (83) test posityf op coronafirus, sit yn thúsisolaasje

It is drok yn de Nederlânske winkelstrjitten mei minsken dy't noch kado's keapje wolle foar Sinteklaas. De drokte is wol goed te hanthavenjen en minsken hâlde harren oan de coronaregels, sizze ferskate winkelketens.

Ek detailhannelorganisaasje InRetail seit dat der in "soepel verloop" is. De organisaasje hie de winkels earder frege om promoasjes foar de feestdagen sa folle as mooglik te sprieden oer meardere dagen. Minsken waarden oproppen om benammen op rêstige mominten te winkeljen.

'Zelf ervaren'

Dat it drok is, sjogge se bygelyks yn Easterwâlde. By boartersguodwinkel TreintjeOost ferkeapje se fia ynternet, mar ek yn de winkel sels komme in protte minsken. "Gelukkig liep onze webwinkel in het voorjaar al goed, daardoor konden we wel doorgaan. Maar de fysieke winkel blijft het belangrijkste. Mensen willen het graag zelf ervaren."