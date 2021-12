Coronanijs 4 desimber: Prinses Beatrix (83) test posityf op coronafirus, sit yn thúsisolaasje

Yn de Nederlânske sikehûzen lizze no 2670 coronapasjinten. Dat meldt it Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. It binne 58 pasjinten minder as in dei lyn. Fan tongersdei op freed wie der ek al in delgong fan it tal minsken dat mei Covid-19 yn it sikehûs leit. Der lizze op it stuit 597 minsken mei Covid-19 op de ic's.