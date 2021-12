88 coronapasjinten yn Fryske sikehûzen | Yn novimber mear minsken ferstoarn as normaal

Bernedokters pleitsje derfoar dat âlden fan sûne bern fan 5 oant en mei 11 jier, yn guon gefallen ek kieze moatte kinne foar in prik foar harren bern.

Yn it NOS Radio 1 Journaal sei Károly Illy, foarsitter fan de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, dat in bern yninte wurde moatte kin as in pake, beppe as in kwetsber famyljelid faak op it bern past. Dochs wurket de Gezondheidsraad noch oan in advys hjiroer.

Earder wiene bernedokters minder te sprekken oer faksinaasje foar bern, om't it net drekst wat opsmyt foar de bern sels. Bern dy't sûn binne soene dan in prik krije om't in soad folwoeksenen har net oan de coronaregels hâlde, sa wie de redenaasje.