Michael Breij libbet likegoed op as bûten it fjild op in rôze wolk

It moaiste komplimint krige Breij fia in appke fan syn bêste freon. "Hij zei: "Als jullie zo doorgaan, kunnen we Europese avonden gaan beleven." Wij maken daar ook grapjes over. Maar we weten dat we nog aan de bak moeten. Een dolletje is mooi, maar we moeten nog wel eventjes."

Net sweve

De grutte fraach is oft de Cambuurseleksje de holle koel hâlde kin ûnder alle positive kritiken. Breij tinkt fan wol, om't yn syn eagen de seleksje nochter genôch is. Oan de oare kant fernimt er wol dat it wat mei de ploech docht. "Tuurlijk ga je wel een beetje zweven. Volgens mij is het nog nooit gebeurd dat we het zo goed doen. Je krijgt er ook vertrouwen uit dat we Vitesse kunnen pakken. Je gaat wedstrijden anders beleven."

Wêr sit dat oare belibjen him dan krekt yn? Breij: "In het begin was het nog van: hier kunnen we een puntje pakken, daar kunnen we winnen. Je gaat er nu wel anders naar kijken."