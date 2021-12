Welcome to The Village fynt tydlik direkteur yn Tjeerd van Bekkum

It Ljouwerter festival Welcome to The Village hat in tydlik direkteur fûn yn Tjeerd van Bekkum. Hy folget Ruben Bosch op, dy't yn novimber oanjoech dat 'de enerzjy op is.' It festival wie yn 2019 foar it lêst, dêrnei hie it te lijen fan de coronakrisis en fergunningsperikels.