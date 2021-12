Rykswettersteat wol de help fan frijwilligers by rampen better regelje

Dat Rykswettersteat gearwurket mei frijwilligers, is net folslein nij: yn 2017 is bygelyks mei frijwilligers noch in grutte oaljeramp oefene op it Waad. En der is ek wolris it ien en oar oer op papier set.

Nei de ramp mei de MSC Zoe is ek bestjoerlik yn it Noarden ôfpraat dat der echt wat regele wurde moast oer de ynset fan frijwilligers. Dat is ek de reden wêrom't Rykswettersteat it Waad no as proeftún brûkt foar in lanlike frijwilligersregeling.

"Neuzen dezelfde kant op"

Der ha alris petearen west mei ûnder oare fertsjintwurdigers fan de waadringidsen, mar dêrnei bleau it lang stil.

Riesenkamp laket al in bytsje as him frege wurdt wat de rol fan syn eigen organisaasje dêrby west hat: "Toen ik hiermee begon, dacht ik dat het een project was. Het bleek eigenlijk meer een proces te zijn van draagvlak en neuzen dezelfde kant op krijgen, want er werd nog wel verschillend over gedacht binnen Rijkswaterstaat.

En dan is Rykswettersteat dochs in frij grutte organisaasje, foardat alles regele is. "Dat was een onderschatting van de werkelijkheid, moet ik eerlijk zeggen."

No is der wol oerienstimming oer, oant en mei de minister oan ta.