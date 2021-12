Krystdoarp Wielenpôlle wer iepen: "Uit de hand gelopen hobby"

"Meneer, andere kant op, anders gaat u gelijk al tegen de stoet in." Mei in pear needsaaklike oanwizings is de krystrûte wer iepen.

De oanrin komt wat stadich op gong. Gewoanwei komme der sa'n 600 auto's de dei, no binne dat in pear tsientallen. "Mensen moeten denk ik nog even wennen dat het er daadwerkelijk is", seit Angela Mebius fan de organisaasje. Sy is ien fan de minsken dy't har hûs fersierd hat.

Hast elkenien docht mei

Mebius is de kommende wiken oan de gong om it ferkear te regeljen. "Mensen kunnen een bepaalde route rijden. Onderweg door de wijk komen ze allemaal kerstverlichting tegen. Kerstballen, kerstmannen, rendieren, noem alles maar op en het staat er. De bezoekers zien dan de leukste straat van Nederland. Bijna iedereen in de wijk doet mee en dat levert leuke taferelen op. Zo winnen we vaak de 'Leukste Straat van het Jaar'-verkiezingen. Het is een uit de hand gelopen hobby."