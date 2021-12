Harm Visser opnij op it poadium yn striid om Trachitol Trophy

It hiele poadium wie sels itselde, want tusken Hoolwerf en Visser yn einige Sjoerd den Hertog as twadde.

By de froulju einige de wedstriid ek wer yn in massasprint. En ek dêr wie de winner itselsde as tongersdei: Elisa Dul wie de rapste. De oare twa poadiumplakken wienen wol oars: Dieuwertje van Kalken waard twadde, Ineke Dedden tredde. Merel Bosma wie op it fyfde plak de bêste Friezinne.

Pylkepak

De lieders fan it klassemint ride yn in 'pylkepak'. Dy binne op sneon dus opnij foar Hoolwerf en Dul. Yn totaal bestiet de Trachitol Trophy út fjouwer wedstriden. Snein is de lêste.

De Trachitol Trophy gie yn 2020 fanwegen it coronafirus net troch. Yn 2019 skreau Marijke Groenewoud fan Hallum it klassemint by de froulju op har namme.