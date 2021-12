Femke Kok ferbetteret njoggen jier âld Nederlânsk rekôr op 500 meter

"Mar it ferskil is lytser as de ôfrûne wiken", seit Kok. "Jackson iepenet hast twa tsienden rapper. Ik hoopje dat myn iepening moarn wer wat rapper is. Miskien sit der dan noch mear yn."

It wie noch net it seizoen fan Femke Kok. Yn de foarige wrâldbekers waard se njoggende, tolfde, alfde en achtste. En dat wylst se ôfrûne seizoen hast net te ferslaan wie.

Nocht oan sneon

Mar se fielde har al goed op de training yn Amearika en bewiist dat no yn de wedstriid: Kok is no de rapste Nederlânske frou ea op de koartste ôfstân. "Ik tink dat ik ferline jier noch tsien prosint better wie. Ik hoopje dat der moarn noch mear útkomt. Ik baalde noch in bytsje dat ik hjoed krekt gjin 36'er ried. We sjogge moarn wol wer."

Persoanlik rekôr Michelle en Antoinette de Jong

Michelle de Jong einige op de 500 meter mei 37,56 op it trettjinde plak. De tiid is foar har ek in persoanlik rekôr.

Yn de B-groep kaam Marrit Fledderus út Sint-Nyk ta 38,23. De Harnzer Ellia Smeding, dy't útkomt foar it Feriene Keninkryk, ried 39,77.