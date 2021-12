Gjin dúdlike oarsaak fûn foar helikoptercrash wêrby't Ljouwerter omkaam

Twa oare bemanningsleden oerlibben de crash fan de helikopter wol op 19 july 2020, nei in oefenflecht yn it Karibysk gebiet.

Neffens de ynspeksje "zijn in het onderzoek geen aanwijzingen gevonden dat invloeden van buitenaf, zoals het weer en omstandigheden rondom het schip of technisch falen van de helikopter, het ongeval hebben doen ontstaan". Ut it ûndersyk komt nei foaren dat it tastel net genôch snelheid en hichte hie doe't it wetter rekke waard.

Hoewol't de bemanning foldie oan de easken, is it wol de fraach oft se genôch ûnderfining hienen om guon yngewikkelde fleanmanoeuvres. "In het onderzoek vallen enige elementen op die ruimte laten voor twijfel over de ervaring van cockpitbemanningen, vooral gezagvoerders, met het nemen van beslissingen en hun vliegvaardigheid", stiet yn de konklúzje fan it rapport.

Yn de problemen troch de wyn

It ûngelok barde ûnder it oefenjen fan de lâning fan de helikopter op it marineskip Zr. Ms. Groningen. Ut in earder ûndersyk, fan de Onderzoeksraad, die al bliken dat de helikopter yn de problemen kaam trochdat it tastel, troch it meitsjen fan in bocht, op likense snelheid kaam mei de wyn. Dêrtroch hong it tastel praktysk stil yn de loft.

In rêdingsteam wie gau teplak, mar neffens de ynspeksje wie de bemanning fan it skip net ree foar sa'n rêding.

Ferbetteringen

Definsje seit dat it yntusken maatregels naam hat. Gesachfierders fan helikopters krije mear begelieding en der binne stappen set om de ûntsnapping út in helikopter te ferbetterjen.

Dat lêste is nedich omdat de fleaner fan de NH90 wol út de cockpit komme koe, mar net út de helikopter. Neffens de ynspeksje is it oannimlik dat de feilichheidsline dy't har mei it rêdingsflot ferbûn, heakjen bleaun is efter ien fan de hendels fan de stoel.