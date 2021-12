Hearrenfean net ûnskiklik oer in nije lokale omrop: "Het onderzoeken waard"

Wethâlder Hedwich Rinkes ferklearret it bedrach fan 32.000 euro: "It is fêstlein watfoar bedrach je as húshâlden betelje: dat is 1,41 euro. Dan komme je yn de gemeente Hearrenfean op 32.000 euro. Je hawwe wol sponsors en oare ynkomsten nedich om it ta waaksdom te bringen. Mar út de gemeente wei soe in lokale omrop op dit bedrach rekkenje kinne."

"It ûndersykjen wurdich"

Rinkes stiet op himsels goedwillich foar it inisjatyf oer. "As wy werom yn de tiid sjogge: doe waard de Heerenveense Omroep Stichting mei in soad entûsjasme beharke. Dat is net trochset, it bestiet net mear. Mar it is it ûndersykjen wurdich wat der no wer mooglik is."

Dat ûndersyk is wol nedich, tinkt de wethâlder. Benammen omdat oeral wol bliken docht dat ferieningen mei frijwilligers it dreech hawwe. "Mar ik wol it wol in kâns jaan. Dus hifkje yn de mienskip en by partijen oft minsken der mei oan de gong wolle."

Smelne technysk sjoen ôfwiisd

Ek troch it foarstel fan Smelne FM giet noch net fuortendaalks in streek. "Wy steane foar in lokale omrop iepen. As dat Smelne FM is, dan is dat prima."

Dochs hat de gemeente net in posityf advys oan it kommissariaat jûn. "Mar dat is om't wy ek formeel toetse moatte oan in tal betingsten. Smelne FM is op dit stuit formeel noch net genôch represintatyf hjir. Dat is logysk, mar dêrom moatte wy it technysk sjoen ôfwize."

It kolleezje fynt it goed dat der in ûndersyk komt nei de mooglikheden. Rinkes: "Wy kinne altyd sjen oft wy inoar yn 'e mjitte komme kinne."