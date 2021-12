Nasjonale titel foar swimster Steenbergen op 100 meter wikselslach

Steenbergen, dy't in moanne lyn noch Europeesk earemetaal behelle op de 100 en 200 meter frije slach, swom no yn Den Haag nei in tiid fan 59,11. Dat wie mear as twa sekonden rapper as Marjolein Delno, dy't sulver wûn.

Der wie mear Frysk sukses. Op de 50 meter flinterslach gong de titel net nei Fryslân, mar it sulver en brûns wol. Kinge Zandringa (Sint-Anne) waard twadde yn 26,55, Josien Wijkhuijs (Frjentsjer) tredde yn 26,65. Allinnich Tessa Giele wie mei 26,17 rapper as beide Friezinnen.

Op de 800 meter frije slach froulju wie der brûns foar Marte Hieke van der Kamp út Nijlân. De jonge swimster notearre in tiid fan 8.59,76.