Siem de Jong wer fit, mar Henk Veerman yn de basis tsjin Heracles

"Yn de wedstriden dy't ik de lêste tiid spylje by it twadde, ha ik it idee dat ik my goed sjen lit", seit Nygren. "Ik ha dizze wike ek twa kear skoard tsjin FC Grins. Mear kin ik net dwaan."

Ofwachtsje

Nygren stie tsjin PSV net yn de basis, wylst der wol guon blessueres wiene. Dochs is er net nei trainer Jansen tagien om te freegjen wêrom't er net spile. "Dat is syn beslissing. As hy my de reden fertelle wol, dan kin hy mei my prate. Ik kin him net fertelle wat er dwaan moat. Ik gean echt wolris nei de coach om te praten, mar no tocht ik: ik wachtsje efkes ôf."