Fakatueren fan Fryske sikehuzen hast net te foljen

In lytse rûngang troch it tal fakatueren by de Fryske sikehuzen jout fuort al in byld. By Nij Smellinghe yn Drachten kinne sa fiif coronaferpleechkundigen oan de slach.

Fryske sikehuzen

Dat jildt ek foar it Antonius Sikehûs yn Snits, seit Mente Kroon. Dêr stean seis fakatueren iepen yn it sikehûs, mar ek noch 18 foar de thússoarch. Op It Hearrenfean, by sikehûs Tjongerschans, giet it ek om 11. Fan it MCL yn Ljouwert binne noch gjin sifers mar in blik op de fakatuerebank smyt fuort al in lytse 20 iepensteane funksjes op.

Provinsjes meitsje ôfspraken

Dat probleem is net samar oplost. Dêrom hawwe de sikehuzen fan de trije noardlike provinsjes mei-inoar ôfspraken makke. Sy liede minsken foar inoar op om't der oars oer de hiele liny hege tekoarten ûntsteane, seit Kahman. "Een IC-verpleegkundige opleiden kost tijd. Maar door de crisis van nu lukt het minder goed om op te leiden. We lopen achter."

Oars opliede

Kahman wol dan ek dat der yn de takomst oars oplieden wurdt: "Je moet kijken naar innovaties. Dus dat je veel meer gaat simuleren. Dan kun je tijdens een crisis toch mensen gereed maken voor het echte werk."