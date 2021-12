Cambuur mist Hoedemakers en wierskynlik ek Henk de Jong tsjin Vitesse

Nee, dêroer is Bosschaart dúdlik: "Dat gaan we niet doen, of Henk moet na vandaag anders besluiten. Henk heeft alle vertrouwen in ons als staf. Tuurlijk hebben we nog contact, maar er zal niet iemand zijn met een oortje."

Hoedemakers blessearre

Dan nei de seleksje. Want der feroarje twa spilers yn de basisopstelling yn ferliking mei de wedstriid fan foarige wike. Michael Breij spilet op rjochtsbûten, wêrtroch't Nick Doodeman op de bank sit. De technyske stêf hopet sa Vitesse-linksback Maximilian Wittek better bespylje te kinnen.

It is net de iennige feroaring. Mees Hoedemakers ûntbrekt nammentlik. En dat is in grut gemis foar de Ljouwerters, fynt ek Bosschaart. "Mees is een heel belangrijke speler, maar als het niet kan, dan kan het niet. Hij klapte vorige week behoorlijk door zijn enkel heen. We hebben gisteren getest en het voelde nog niet top aan."

Hoedemakers sil tsjin Vitesse nei alle gedachten ferfongen wurde troch Mitchel Paulissen.