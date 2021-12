HEA! Fisker mei ljochtallergy

Oft hy de twa dikke snoeken echt fongen hat, moatte we mar leauwe. De fangst fan Reint Boiten stiet yn alle gefallen fêst op de mobile tillefoan. De iene snoek is 87 sentimeter en de oare 98. Sportfiksje is in grutte hobby fan Reint. Jierrenlang siet er binnen, om't er ljochtallergy hat. Syn hûd ferdraacht mar min sinneljocht. Sûnt twa-en-in-heal-jier hat er medisinen en sadwaande kin er wer feilich nei bûten. Fiskje is dan foar him ek frijheid. Carpe diem, plôkje de dei, is dan ek syn libbensmotto.