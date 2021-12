GGD Fryslân: "Wy lykje te stabilisearjen, dat is goed nijs"

Dêr't it tal besmettingen ferline wike mei 6.295 gefallen boppe de seistûzen lei, is it tal besmettingen dizze wike ûnder de seistûzen dutsen. "Wy binne wol foarsichtich posityf. As de maatregels yngeane, hâldt elkenien him wat oars, en dat hat in geunstich effekt", seit De Graaf dêroer.



It is foar it earst sûnt begjin oktober dat de sifers wat ôfnommen binne. "Wy lykje wol te stabilisearjen, en dat is goed nijs. Dus wat elkenien docht foar oanpassingen yn it gedrach, hâld dat noch efkes fol", seit se.

Omikron-fariant

De Graaf seit dat de Omikron-fariant mooglik ek al yn Fryslân is. "Dat kinst net útslute, we geane derfan út dat de Omikron-fariant hjir al is. Je rinne per definysje efter, kinst him net tsjinhâlde."



Om't der noch net in soad bekend is oer de nije fariant, hâldt de GGD de eagen goed iepen. "Wy binne ferskriklik alert op dy nije fariant, wy wolle him sa lang mooglik fertrage."

Boosterprik

Hieltyd mear minsken kinne har oanmelde foar in boosterprik. Dat is in ekstra prik, dy't helpt om de beskerming tsjin it coronafirus heger te meitsjen. Yn ferliking mei oare EU-lannen is Nederlân lykwols net sa rap mei it prikken.

"It is sa'n enoarme logistike operaasje, gewoanwei hast seis moannen tariedingstiid nedich. Foarige kear ha we it yn fiif moannen dien, no ha we der ien moanne foar krigen", leit De Graaf út. "Kinst der wat fan fine dat sa'n beslút fan it regear sa let is, mar wy dogge der as GGD yn elk gefal alles oan."

By mylde klachten sels teste

Dizze wike paste it kabinet it testadvys oan. By mylde klachten folstiet tenei in selstest. Dat hat foardielen, seit De Graaf. "Sa'n thústest by mylde klachten ferleget ek de drompel. En it ûntsjocht de teststrjitten ek in bytsje."



Neffens De Graaf binne de selstesten betrouber genôch. "Hast test en bist negatyf, mar hast noch klachten en bist de folgjende dei noch ferkâlden? Test dan nochris, want twa kear sa'n thústest sit hast op it nivo fan sa'n PCR-test."